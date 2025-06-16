В результате удара ВСУ пострадал еще один мирный житель Белгородской области Спецоперация сегодня в 23:01

В результате очередного удара Вооруженных сил Украины пострадал еще один мирный житель Белгородской области, сообщили в Telegram-канале Вячеслав Гладков.