В результате удара ВСУ пострадал еще один мирный житель Белгородской области
В результате очередного удара Вооруженных сил Украины пострадал еще один мирный житель Белгородской области, сообщили в Telegram-канале Вячеслав Гладков.
В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал на территории частного домовладения. В результате женщина получила ранение. Пострадавшую с баротравмой госпитализировали.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область.
В ходе очередного обстрела 16 июня по четырем населенным пунктам три человека получили ранения различной степени тяжести.