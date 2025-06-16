ВСУ ранили троих мирных жителей при обстреле Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область. В ходе очередного обстрела 16 июня по четырем населенным пунктам три человека получили ранения различной степени тяжести, об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Поселок Ракитное Ракитянского района дважды за день подвергся обстрелу со стороны представителей киевского режима. Во время второй атаки пострадала женщина.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон атаковал частный припаркованный автомобиль. В итоге мужчина получил ранения, его увезли в больницу силами бойцов самообороны, в том числе с непроникающими осколочными ранениями головы.

«Медицинская помощь оказана — дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно», — добавил губернатор.

Также в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина. Он получил взрывную травму и баротравму при обстреле ВСУ Шебекино. Пострадавшего госпитализировали. Ему будет оказана вся необходимая помощь.