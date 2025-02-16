сегодня в 22:17

В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ пострадали четыре мирных жителя

В результате обстрелов ДНР со стороны Вооруженных сил Украины пострадали четыре человека, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Четыре мирных жителя республики, в том числе подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — отметил он.

По его словам, 15-летний подросток получил ранения средней степени тяжести при детонации взрывоопасного предмета. Кроме того, пострадал 19-летний молодой человек. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Армия России освободила населенные пункты Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республике.