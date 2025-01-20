В результате обстрела курского поселка пострадал мирный житель

сегодня в 23:58

В результате артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины поселка Коренево Курской области пострадал 55-летний мирный житель, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Пострадавшего доставили сначала в Рыльскую ЦРБ. Сейчас его везут в областную клиническую больницу.

Хинштейн отметил, что самовольное возвращение в «серую зону» опасно для жизни.

Ранее жительница Суджанского района Курской области сообщила, что как только иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись в российский регион, так начали расстреливать мирных жителей и организовывать удары по гражданским целям.