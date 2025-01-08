В результате атак ВСУ в Белгородском районе повреждены два дома

В Белгородском районе Белгородской области два дома получили повреждения в результате атак ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в селе Никольское были посечены фасад дома и автомобиль. Кроме того, в поселке Политотдельский из-за атаки беспилотников у одного дома выбило окна, повреждены кровля и ограждение.

Среди людей никто не пострадал.

Ранее киевский режим в очередной раз атаковал Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков. В течение суток зафиксировали 21 обстрел, в ходе которых повредилось имущество мирных граждан и пострадал человек.