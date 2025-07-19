В Реутове открыли мемориальную доску герою СВО Денису Шайгарданову

В Реутове почтили память младшего сержанта Дениса Разяповича Шайгарданова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония открытия мемориальной доски на фасаде дома № 5 по проспекту Мира, где жил и вырос герой прошла 18 июля 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Реутов Филипп Науменко, командир дивизии имени Ф. Э. Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов, ветераны боевых действий, члены Ассоциации ветеранов СВО, представители молодежных и патриотических объединений, а также родные, друзья и сослуживцы Дениса Шайгарданова. Право открыть памятную доску было предоставлено сестре и племяннице погибшего героя.

Денис Шайгарданов родился в 1988 году в соседнем муниципалитете. С 1989 года жил в Реутове. Он получил образование в Международном Славянском институте по специальности «экономика». Когда началась частичная мобилизация, Денис принял решение защищать Родину и добровольно отправился на службу. В мае 2023 года он получил тяжёлое ранение под Бахмутом, проходил длительное лечение в госпитале ЛНР, а затем, уже восстановившись, вернулся в строй и продолжил выполнять задачи в составе своей части. Был назначен командиром отделения, а позже взвода.

18 июля 2024 года, ровно за год до открытия мемориальной доски, младший сержант Денис Шайгарданов героически погиб в Харьковской области. За проявленные мужество и самоотверженность он был награждён Орденом Мужества посмертно.

«Выражаю огромную благодарность семье, которая воспитала патриота и героя, чье имя навсегда вписано в историю нашего города! Денис — пример мужества и героизма, отваги. Он продолжил правое дело дедов и прадедов в борьбе с фашизмом. Вечная память! И вечная слава!» — отметил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Память о Денисе Шайгарданове в Реутове будет жить в сердцах его земляков. Установка мемориальной доски на доме, в котором он вырос, стала значимым и символичным актом признательности за подвиг, совершенный во имя Родины и мира.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.