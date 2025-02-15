В республике Саха поймали работавшего на СБУ студента-диверсанта
Студент по заданию СБУ поджег станцию связи в Мирном
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Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в городе Мирный республики Саха, сообщает РИА Новости.
20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа совершил диверсию за 27 тысяч рублей.
Деньги ему пообещал неизвестный через мессенджер, представившись сотрудником спецслужбы Украины.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Подмосковье задержали диверсанта, который признался в совершении четырех преступлений.