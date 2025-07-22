В регионе в 1000 км от Украины отменили мероприятия из-за риска убийств военных
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В Северной Осетии — Алании отменили массовые мероприятия, усилили досмотр транспорта и запретили фотографировать критически важную инфраструктуру из-за угроз покушения на жизнь российских военных со стороны спецслужб Украины. Соответствующие заявление сделала пресс-служба правительства северо-кавказского региона.
В оперштаб республики поступает информация, что украинские спецслужбисты в ходе «инициированной несанкционированной акции» могут попытаться убить бойцов ВС России и их родных.
В связи с этим руководство Алании решило приостановить проведение крупных публичных мероприятий в республике, а также запретить фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения БПЛА. Кроме того, в Северной Осетии усилили досмотр транзитных машин и их грузов, а также личный досмотр лиц, находящихся в этих транспортных средствах.
«В связи с изложенным, учитывая данные о реальной угрозе атак с применением БПЛА, просим жителей г. Владикавказа воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей», — добавила пресс-служба.
Расстояние от Украины до Северной Осетии составляет более 1000 км, по прямой от Киева до Владикавказа — более 1300 километров.