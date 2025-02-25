В Раде заявили, что 30 000 миротворцев «первыми убегут» при наступлении ВС РФ

Если западные страны отправят на Украину в сумме 30 000 миротворцев, то они «первыми убегут» при наступлении российской армии, заявил секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко. Депутат также не верит, что хотя бы одна из стран отправит свои войска прямо на линию фронта, сообщает украинская «Страна.ua» .

«Это (западные миротворцы — ред.) будут просто статисты», — уверен Костенко.

Парламентарий также заявил, что при отправке миротворческих сил на Украину ключевым станет вопрос, где именно развернут эти войска. Он считает, что иностранных военных точно не отправят на линию боевого соприкосновения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в размещении миротворческих сил Европы на Украине.