В Пушкинском округе прошла встреча школьников с участниками СВО

В образовательном комплексе №4 Пушкинского округа 11 марта состоялась встреча школьников с участниками специальной военной операции — выпускниками школы Сергеем Ермаковым и Евгением Новоселовым. Они провели Урок мужества и безопасности и рассказали о службе и поддержке бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в музее МБОУ «Образовательный комплекс №4». Почетными гостями стали выпускники школы, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сергей Ермаков и Евгений Новоселов пообщались с учениками и ответили на их вопросы.

Военнослужащие рассказали о подвигах российских бойцов, фронтовых буднях и значении волонтерской помощи. Они подчеркнули, что поддержка из тыла остается важной частью общей работы.

Особым моментом стало участие Алены Нарыжной, вдовы участника СВО. Она пишет стихи о войне и любви к Родине и подарила сборники своих произведений Сергею Ермакову и директору школы Татьяне Геннадьевне Морозовой.

Участники встречи обсудили дружбу, выбор жизненного пути, важность учебы и поддержки близких. По словам организаторов, такие мероприятия помогают школьникам лучше понять события современности и услышать советы людей, прошедших серьезные испытания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.