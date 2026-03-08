В Полтавской области Украины повреждено промышленное предприятие

сегодня в 11:27

Руководитель областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил, что в Полтавской области одно из промышленных предприятий повреждено, об этом пишет РИА Новости .

По словам Дякивнича, происшествие случилось на одном из производственных объектов Миргородского района, где пострадало технологическое оборудование.

Дякивнич не стал раскрывать название или конкретную специализацию данного предприятия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам, которые в своих целях используют Вооруженные силы Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.