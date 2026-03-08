В Полтавской области Украины повреждено промышленное предприятие
Фото - © Полтавская ОВА
Руководитель областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил, что в Полтавской области одно из промышленных предприятий повреждено, об этом пишет РИА Новости.
По словам Дякивнича, происшествие случилось на одном из производственных объектов Миргородского района, где пострадало технологическое оборудование.
Дякивнич не стал раскрывать название или конкретную специализацию данного предприятия.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам, которые в своих целях используют Вооруженные силы Украины.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.