сегодня в 12:50

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки

Ночью 7 марта в качестве ответных мер на террористические акты со стороны Украины, направленные против гражданских объектов на российской территории, силами Российской армии был осуществлен массированный удар, об этом сообщили в Минобороны РФ .

По данным оборонного ведомства, для поражения целей на Украине применялось высокоточное оружие большой дальности, запускаемое с наземных установок, самолетов и кораблей, а также ударные беспилотники.

Удары наносились по заводам оборонно-промышленного сектора, элементам энергосистемы, задействованным для нужд украинской армии, а также по аэродромам военного назначения.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что масштабные возгорания охватили энергетическую инфраструктуру в столичном регионе Украины и под Днепропетровском.

