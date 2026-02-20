В Подмосковье провели встречи героев фронта с героями тыла

В Балашихе партийцы организовали благотворительный концерт "Крылья тыла". На него пришли бойцы СВО, их близкие, юнармейцы и активисты молодежных движений. Среди гостей были депутаты горсовета от "Единой России": вдова героя Ольга Бортновская и Герой России, ветеран спецоперации Иван Клещерёв, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

"Это тематическое мероприятие призвано поддержать участников СВО и их семьи, помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни. Такие встречи в тесном кругу через музыку и искусство соединяют и сплачивают людей", — отметил Иван Клещерёв.

Встреча с участниками СВО в преддверии 23 февраля прошла и в Серпухове. Местное отделение "Единой России" и Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей организовали встречу с военнослужащими, которые находятся в краткосрочном отпуске.

Бойцы Александр, Андрей и Раймонд встретились с представителями серпуховского отделения Союза женщин России, волонтёрами, активистами МГЕР.

"Всегда радостно приходить на такие встречи. Это как глоток свежего воздуха. Каждый раз обретаю новые приятные знакомства. Замечательно, что многие серпуховичи помогают и поддерживают, причем стараются делать это максимально быстро. Наш надежный тыл помогает справляться с боевыми задачами и бытовыми нуждами", - отметил участник СВО Александр.

Военнослужащие поделились историями о фронтовых буднях, рассказали об особенностях быта на передовой и поблагодарили жителей округа за регулярную отправку гуманитарной помощи. А активисты "Молодой Гвардии" провели для детей участников СВО мастер-класс по созданию бумажных аппликаций. Творческие подарки, сделанные детскими руками, станут самыми тёплыми поздравлениями для их родителей.

"Продолжаем поддерживать героев и их семьи добрыми делами. Проводим встречи, поддерживаем связь, чтобы все они чувствовали, что мы – рядом", - подчеркнул секретарь местного отделения "Единой России", глава округа Алексей Шимко.

Наро-фоминские единороссы организовали круглый стол, на который пригласили близких участников СВО, руководителей волонтерских объединений округа.

На встрече активисты рассказали о работе своих добровольческих объединений, имеющихся у волонтеров потребностях и сложностях, с которыми они сталкиваются в ходе выполнения своей миссии.

А во Власихе глава округа, секретарь местного отделения "Единой России" Герман Потапчук вместе с депутатом Мособлдумы Дмитрием Голубковым встретились с участником СВО с позывным "Барс" и передали ему тепловизионные прицелы.

"Василий находится на передовой уже не первый год - сначала в составе добровольческого формирования, затем заключил контракт с Министерством обороны РФ, отвечает за боевую подготовку в части. Дважды был серьёзно ранен, за самоотверженность и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, награжден медалью "За отвагу" и Орденом Мужества. Сейчас наш герой возвращается на боевые позиции, а в сентябре планирует приступить к обучению в Военной академии", - рассказал Герман Потапчук.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России". С начала 2022 года партия обеспечила принятие более 150 федеральных законов. В Подмосковье действует порядка 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей, помимо федеральных выплат и льгот.

На региональном портале Московской области работает цифровая комплексная услуга "Защитники Отечества". По одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки, включая бесплатный проезд, компенсацию на оплату ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок и другие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.