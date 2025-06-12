В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена военными РФ

Вечером 12 июня в Подмосковье совершил успешную посадку самолет Ил-76МД. На борту воздушного судна находились российские военные, которых вернули из плена на Украине, сообщает ТАСС .

Военные скандировали «Россия», когда спускались с трапа самолета, вернувшего их на родину. Сначала российских военных после освобождения на Украине доставили на территорию Белоруссии. Там им оказали первую медицинскую помощь и только после этого отправили домой.

На плечах у большинства освобожденных военных был государственный флаг. Некоторые держали флаг в руках.

Ранее Минобороны сообщило, что в День России Москва и Киев обменялись группами военнопленных. Все бойцы ВС РФ будут проходить реабилитацию в ведомственных медицинских учреждениях.