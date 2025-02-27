В Подмосковье обсудили опыт работы в сфере соцсопровождения уволенных бойцов СВО

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Московской области провел накануне рабочее совещание, посвященное обмену опытом в сфере социального сопровождения уволенных участников СВО, семей погибших и действующих военнослужащих. В мероприятии приняли участие заместители руководителей филиалов фонда по социальному сопровождению со всех регионов России, сообщает пресс-служба фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В течение 3 часов специалисты филиала Московской области провели работу с двумя группами по 20 человек каждая. В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы оказания социальной поддержки участникам СВО и членам их семей, рассмотрены различные подходы к решению возникающих проблем, а также проанализирован опыт работы региональных филиалов.

«Сегодняшняя встреча заместителей руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества» по социальному сопровождению имеет исключительную важность. Ключевым фактором успеха нашей работы является именно обмен опытом между регионами. Здесь, в филиале Московской области, мы не только собрали лучшие практики из разных уголков страны для усовершенствования наших подходов к оказанию помощи ветеранам СВО и их семьям, но и детально обсудили механизмы взаимодействия с военными структурами для обеспечения бесперебойной и скоординированной поддержки. Только совместными усилиями, опираясь на проверенные методики и взаимодействуя друг с другом, мы сможем обеспечить им максимально эффективную и всестороннюю поддержку», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия между филиалами фонда и Военно-социальными центрами. Участники совещания обменялись успешными практиками, выявили наиболее эффективные методы работы и обсудили пути повышения качества социального сопровождения.

«В ходе совещания особое внимание было уделено взаимодействию с Военно-социальными центрами. Обмен опытом между филиалами Фонда позволил выявить наиболее эффективные методы работы и наметить пути повышения качества социального сопровождения ветеранов СВО и их семей, а так же взаимодействию с Военно-социальным центром по действующим сотрудникам, который обращаются в фонд по тем или иным вопросам», подчеркнула Наталья Спиридонова, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по социальному сопровождению Приморского края.

Фонд «Защитники Отечества» продолжает активно работать над совершенствованием системы социального сопровождения участников СВО и их семей, стремясь обеспечить им всестороннюю поддержку и помощь.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.