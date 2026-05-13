В Подмосковье МЧС и ОНФ договорились о помощи бойцам СВО

Рабочая встреча представителей МЧС России и Общероссийского народного фронта прошла в Подмосковье 13 мая. Стороны обсудили единый механизм поддержки сотрудников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Во встрече приняли участие начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, руководитель Московской областной противопожарно-спасательной службы Мянсур Якубов, представители ОНФ, военнослужащие и сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона.

МЧС России взаимодействует с ОНФ на основании соглашения, подписанного в 2020 году. Совместная работа включает развитие добровольчества, патриотическое воспитание молодежи и поддержку общественных инициатив. В рамках проекта «Все для Победы» организован сбор средств и гуманитарной помощи для военнослужащих, в том числе пожарных и спасателей. На передовую направляют средства связи, квадрокоптеры, бронежилеты, медикаменты, оборудование и предметы первой необходимости.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области по ГПС Алексей Логинов сообщил, что в зону СВО переданы автомобильная техника, специализированное оборудование, огнетушители, мотопомпы, пожарные рукава, генераторы, строительные материалы и продукты питания.

«Все гуманитарные грузы доставляются до опорных пунктов непосредственно военнослужащим, без передачи через третьих лиц», — подчеркнул Алексей Логинов.

Сотрудники территориальных отделов организовали более 40 поездок в зону спецоперации. Ежемесячно загружается от двух до шести автомобилей, общий объем доставленной помощи превысил 200 тонн. Личный состав ГКУ МО «Мособлпожспас» совершил 237 выездов и доставил 801 тонну гуманитарных грузов. Поддержка оказывается и семьям бойцов — от оформления путевок в детские лагеря до материальной помощи.

В ходе мероприятия ряд сотрудников был награжден знаком «Народный фронт. Все для Победы», благодарственными письмами и ведомственными наградами за вклад в организацию гуманитарной помощи и сотрудничество. Медалью «За службу и отвагу во благо Московской области» отмечен командир стрелкового батальона 1-й танковой армии Игорь Власов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.