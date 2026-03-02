В Подмосковье ассоциация ветеранов СВО подписала 9 новых соглашений

Ассоциация ветеранов СВО Московской области 26 февраля подписала девять трехсторонних соглашений о сотрудничестве с организациями и учебными заведениями региона. Новые партнерства направлены на гуманитарную работу, патриотическое воспитание и поддержку бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла при участии представителей ассоциации и благотворительного фонда «Забота». К проекту присоединились поисковый отряд «Герои неба», центр реабилитации «Слава», спортивно-патриотический клуб «Ярополк», школы, предприятия и общественные объединения, в том числе АНО «Институт имени космонавта В. И. Быковского» и школа имени В. М. Комарова из Звездного городка.

Депутат Государственной думы РФ, сопредседатель ассоциации Сергей Колунов отметил, что число партнеров ежемесячно увеличивается на 10–12 организаций.

«Это говорит о доверии и вере в наш человеческий ресурс. Ветераны способны делиться своим опытом и убежденно показывать, что герои — рядом с нами», — подчеркнул парламентарий.

Директор школы Олеся Сложенкина заявила, что участие в совместных проектах поможет школьникам глубже понять значение патриотизма и сопричастности к жизни страны.

«Важно, чтобы дети знали о героях нашего времени и учились у них стойкости и любви к Родине», — добавила она.

Соглашение также подписал красногорский клуб «Ярополк», который много лет помогает участникам спецоперации, собирает гуманитарные грузы и проводит занятия по адаптивной физподготовке. Директор клуба, ветеран боевых действий Илья Шадриков сообщил, что планируется открытие новых филиалов бесплатной довоенной подготовки.

По данным ассоциации, за год работы заключено 115 соглашений о сотрудничестве. В объединение входят более 3 тыс. участников спецоперации и свыше 5 тыс. сторонников. Организация оказывает бойцам и их семьям социальную и медицинскую поддержку, а также проводит «Уроки мужества» в школах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.