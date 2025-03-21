В Павловском Посаде прошел урок мужества ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Историческая память, военный опыт и живой диалог: старшеклассники и студенты Павловского Посада приняли участие в уроке мужества, организованном «Единой Россией» и «Молодой Гвардией» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Особым гостем стал участник СВО, который поделился своим опытом службы, сообщила пресс-служба администарции городского округа

18 марта 2014 года произошло событие, изменившее историю страны — был подписан договор о воссоединении Крыма с Россией, который закрепил итоги всекрымского референдума. На референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 года, подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя (96,77% и 95,6% соответственно) проголосовали за вхождение в состав России. За последние 11 лет Крым претерпел значительные изменения: модернизирована инфраструктура, построен Крымский мост, проведена газификация и улучшено транспортное сообщение. В честь памятной даты «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией» организовала в Центральной библиотеке урок мужества для молодежи Павловского Посада.

В качестве спикеров на встрече выступили депутаты Совета депутатов, члены фракции «Единая Россия» Юлия Архипова и Денис Тихонов, а также руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Максим Бицан. Участники обсудили историческое значение событий 2014 года, их влияние на развитие страны и современную геополитическую ситуацию.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Максим Бицан рассказал о событиях, предшествовавших воссоединению Крыма с Россией, а также поделился личным опытом службы в зоне проведения Специальной военной операции. Он поделился воспоминаниями о боевых буднях, трудностях и вызовах, с которыми сталкиваются военные, а также о мотивации защитников России. Кроме того, он рассказал о роли армии в современном мире и о том, как каждый может внести вклад в развитие страны.

«Мы живем в эпоху, когда история творится буквально на наших глазах. Воссоединение Крыма с Россией стало одним из самых значимых событий XXI века, показавшим силу народного единства. Сейчас на защиту страны встали новые поколения, и их миссия: сохранить правду о событиях, которые определяют наше будущее. Патриотизм — это не слова, а поступки. И каждый может внести свой вклад в развитие страны. События 2014 года показали всему миру: Россия всегда защищает своих людей и свою историю», — отметил Максим Бицан.

Кроме того, депутаты Совета депутатов, члены фракции «Единая Россия» Юлия Архипова и Денис Тихонов провели лекцию, посвященную этим событиям. Они подробно осветили протестные акции на юго-востоке Украины и в Крыму, процесс подготовки и проведения референдума, по итогам которого Крым был провозглашен независимым и воссоединился с Россией.

«Историческая память является основой национального самосознания и прочным фундаментом, на котором строится будущее страны. Молодежь должна знать события прошлого и понимать их значение, а также те уроки, которые наша страна вынесла из них. Уроки мужества помогают молодежи осознать, что любовь к Отечеству проявляется в поступках: в заботе о ближних, в стремлении быть полезным обществу, в уважении к своей истории. Важно, чтобы каждое поколение понимало, что сила России в людях», — отметила Юлия Архипова.

Урок мужества прошел в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия» в формате открытого диалога, где старшеклассники, студенты и активисты смогли задать вопросы и обсудить актуальные исторические и военно-патриотические темы.

Воссоединение Крыма с Россией стало значимым историческим событием и символом национального единства. Важно сохранять историческую память и воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей стране, ее истории и тем, кто ее защищает. Патриотическое воспитание, работа с молодежью и поддержка ветеранов остаются приоритетными направлениями политики «Единой России».

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