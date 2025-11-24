В Павлово-Посадском округе завершается формирование крупного гумконвоя на СВО

24 ноября во дворе администрации округа идет активная погрузка всего необходимого для бойцов, призванных через местный военкомат, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав груза вошли дорожная техника, техника защиты, средства связи, генераторы, а также индивидуальные посылки и многое другое.

Эта помощь будет распределена между более чем пятьюдесятью подразделениями, в которых несут службу жители Павловского Посада и Электрогорска. География доставки охватывает Брянскую, Курскую, Белгородскую, Харьковскую области, а также ЛНР и ДНР. Организационную поддержку при отправке оказывают активисты «Молодой Гвардии», постоянные волонтеры гуманитарных поездок.

Данная масштабная акция стала возможной благодаря работе штаба по поддержке военнослужащих, созданному по инициативе главы городского округа Дениса Семенова. Отправка конвоя запланирована на ближайшее время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.