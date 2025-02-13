сегодня в 22:40

В освобожденном Курахове обнаружили цех по производству дронов ВСУ

Украинский цех по производству БПЛА обнаружили полицейские в ДНР, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Цех находился в полуподвальном помещении многоэтажного жилого доме в спальном районе Курахова. Там было налажено производство беспилотников, применявшихся для террористических актов против мирного населения Донбасса.

По предварительным данным, оставленных запчастей хватило бы для сборки около 100 дронов.

Ранее сообщалось, что после того, как российские войска освободили населенный пункт Курахово в ДНР, они нашли сотни тел погибших солдат ВСУ. Все бойцы были без удостоверений личности.