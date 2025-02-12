После того, как российские войска освободили населенный пункт Курахово в ДНР, они нашли сотни тел погибших солдат ВСУ. Все бойцы были без удостоверений личности, сообщает SHOT .

Всего за период с 6 января по 10 февраля было найдено 300 тел погибших украинских военнослужащих. По сути, Курахово стало братской могилой для них.

Причем все погибшие военнослужащие ВСУ при себе имели лишь нашивки с инициалами и шевроны с гербом Украины. Удостоверений личности у них не было.

По словам пленных украинских солдат, командование забрало у них документы. Это было сделано якобы для того, чтобы в случае смерти их представили к госнаграде. На самом же деле командование забрало документы у бойцов ВСУ, чтобы скрыть настоящие потери, а всех погибших признать пропавшими без вести.

Большая часть тел неопознанных военнослужащих ВСУ, найденных в Курахове, находилась в подвалах, квартирах и частных домах. Всех их доставили в морги.

Ранее стало известно, что тысячи бойцов ВСУ угодили в новый котел на южнодонецком направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.