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В Орловской области на объекте ТЭК после атаки беспилотника произошел пожар

На объекте топливной инфраструктуры в Орловской области в результате атаки беспилотника ВСУ произошел пожар, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

В результате атаки никто не пострадал.

По словам губернатора, пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа.

Он также отметил, что ситуация была очень сложная.

Ранее украинские войска попытались нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории России. Однако российские средства ПВО сбили воздушные цели.