В Орехово-Зуеве сформировали гуманитарный груз, собранный в рамках акции «Сила V единстве»

В октябре Центр развития образования, Управление образования и педагогический клуб «ПРОдвижение» провели в Орехово-Зуевском округе акцию «Сила V единстве». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители городского округа, в особенности педагоги и учащиеся школ, собрали для находящихся на фронте участников спецоперации необходимые вещи: предметы гигиены, теплую одежду, продукты длительного хранения, маскировочные сети и многое другое.

В ближайшее время вся помощь отправится к военнослужащим в зону специальной военной операции. Кроме того, благодаря поддержке местных предпринимателей и администрации округа были переданы несколько мотоциклов.

«Мы искренне благодарим Волонтерскую Роту, Волонтеров Подмосковья, „Молодую Гвардию Единой России“ и „Северного человека“ за помощь в погрузке гуманитарной помощи. Отдельное спасибо каждому, кто внес свой вклад в акцию „Сила V единстве“», — отметили в Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа.

Погрузка гуманитарной помощи состоялась 13 ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.