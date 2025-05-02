В ООН прокомментировали сообщения о пытках пленных бойцов ВС РФ на Украине

В ООН обеспокоены сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

Комитет Организации Объединенных Наций (ООН) выразил озабоченность из-за поступающих сообщений о пытках в отношении российских военнослужащих, находящихся в украинском плену, сообщает пресс-служба организации.

82-я сессия комитета ООН против пыток прошла с 7 апреля по 2 мая.

«Комитет выразил обеспокоенность сообщениями о пытках, жестоком обращении и других нарушениях в отношении российских военнопленных со стороны украинских сил, — говорится в публикации.

В пресс-релизе подчеркнули, что запрет на применение пыток не подлежит отступлениям. Никакие особые обстоятельства не могут служить оправданием для применения пыток.

Кроме того, комитет обратился к киевскому режиму с требованием обеспечить всем задержанным соблюдение их основных прав с момента заключения под стражу. В частности, речь идет о праве на получение бесплатной медпомощи от врача по выбору задержанного, без участия полицейских.

Ранее МВД Украины подтвердило уничтожение российского самолета Ил-76 со своими пленными в Белгородской области. До этого Киев отвергал наличие своих пленных на борту и отказывался признавать, что самолет сбили ВСУ.