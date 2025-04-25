МВД Украины подтвердило уничтожение Ил-76 со своими пленными под Белгородом

Замглавы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом в 2024 году российском самолете Ил-76 находились украинские военнопленные, сообщает «Страна.ua» . Ранее Киев отвергал наличие своих пленных на борту и отказывался признавать, что самолет сбили ВСУ. У России есть доказательства того, что теракт устроили именно украинские военные.

«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Остаток из этого самолета вернули более 500», — заявил Тимченко, фактически подтвердив версию о пленных, которую официальные власти Украины отказывались признавать.

24 января 2024 года в Белгородской области рухнул Ил-76 с украинскими военнопленными, летевшими на обмен, и сопровождавшими их российскими бойцами. У Следственного комитета РФ есть доказательства, что борт сбили именно украинские войска, атаковавшие лайнер из американского ЗРК Patriot.

В момент авиакатастрофы под Белгородом в Ил-76 летели 74 человека, в том числе 65 пленных из ВСУ. Все они погибли. Минобороны России называло произошедшее терактом.