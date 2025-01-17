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В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Одесской области нанесли удары по иностранным наемникам из Румынии и Латинской Америки, сообщает РИА Новости .

По его словам, взрывы слышали в Измаиле.

«Сопротивление считает, что взрывы были в пригороде, в направлении баз отдыха, где расположились иностранные военные. Судя по говору — латиноамериканцы», — рассказал он.

Лебедев добавил, что удар нанесен в городе Килия Одесской области по переправлявшейся военной технике и наемникам из Румынии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли новые массированные удары по объектам украинской армии, расположенным в нескольких регионах страны. Цели удалось поразить в том числе в Киевской области — ликвидированы пункты размещения бойцов ВСУ и управления системой противовоздушной обороны.