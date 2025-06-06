В Одесской области ликвидирован начальник отдела ТЦК

Под Одессой взорвали автомобиль с полковником ТЦК

На трассе Одесса — Березовка прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб полковник Олег Номеровский — начальник 4-го отдела Одесского территориального центра комплектования, сообщает «Российская газета» .

Взрывное устройство было закреплено под днищем его Renault Megane со стороны водителя и приведено в действие дистанционно.

Местные источники утверждают, что это был целенаправленный теракт — машину офицера уничтожили точно в момент, когда он находился за рулём.

Операция была тщательно спланирована: подрыв произошёл на оживлённой трассе, что указывает на высокий уровень подготовки исполнителей.

Инцидент стал очередным в череде ликвидаций представителей украинских военных структур — ранее в Киеве мобилизованные атаковали представителей ТЦК.