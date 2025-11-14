В Новороссийске объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников

Глава города особо подчеркнул запрет на ведение фото- и видеосъемки работы систем противовоздушной обороны.

О возможных разрушениях или пострадавших в Новороссийске не сообщается.

Ранее Минобороны России сообщало о перехвате 34 украинских дронов над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской и Курской областей, а также Крыма и акватории Черного моря.

