Минобороны: за три часа ПВО уничтожила 34 украинских беспилотника
За вечерний период с 20:00 до 23:00 по московскому времени в четверг системы противовоздушной обороны нейтрализовали 34 украинских беспилотных аппарата, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Наибольшее количество целей уничтожено над акваторией Черного моря — 14 единиц.
Над Белгородской областью сбито 9 БПЛА, над Крымом — 4, над Воронежской и Ростовской областями — по 3 единицы, над Курской областью — 1 беспилотник.
Воздушная атака была полностью отражена дежурными средствами ПВО.
