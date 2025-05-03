В Новороссийске Краснодарского края ввели режим ЧС из-за ночного налета ВСУ

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В Новороссийске Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение принято из-за ночных ударов беспилотниками ВСУ по многоквартирным домам в жилом комплексе «Аврора», по улице Суворовской и в частном секторе Восточного района, сообщает в своем Telegram-канале глава муниципального образования города-героя Андрей Кравченко.

На месте происшествия работают городские службы. Если понадобится, создадут пункты временного размещения.

По последним данным, суммарно пострадали пять человек, в том числе двое детей. У них ранения разной степени тяжести.

Ночью украинские боевики атаковали сразу три жилых дома в Новороссийске. Обломки беспилотников ВСУ упали и в иных городах Краснодарского края.