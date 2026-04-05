В Нижегородской области ТЭЦ и дома получили повреждения при падении БПЛА ВСУ
Объекты компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» загорелись от удара БПЛА ВСУ
Фото - © РИА Новости
В ночное время суток над промзоной Кстовского района Нижегородской области средства ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников. Упали их обломки, которые нанесли повреждения ряду объектов, сообщает в своем канале в MAX губернатор региона Глеб Никитин.
Противник нанес урон двум объектам компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Пожар был локализован.
Еще обломки БПЛА ВСУ попали в Новогорьковскую ТЭЦ и ряд жилых домов и приусадебных участков. Подачу электричества возобновляют.
Сотрудники служб избавляются от последствий инцидента. По предварительным данным, никто не пострадал.
