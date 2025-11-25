сегодня в 23:10

В Неклиновском районе Ростовской области объявлен день траура

Глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко объявил 26 ноября днем траура в связи с гибелью мирных жителей в результате атаки ВСУ.

В ночь на 25 ноября украинские силы нанесли удар по гражданской инфраструктуре, приведший к смерти трех человек и ранениям нескольких пострадавших.

Во всех учреждениях муниципалитета будут приспущены государственные флаги, отменены запланированные развлекательные мероприятия и массовые мероприятия.

