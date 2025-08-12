В небе над Татарстаном уничтожили 4 беспилотника

Четыре вражеских беспилотника уничтожили в небе над Татарстаном. Украинская армия пытается атаковать республику дронами типа «Рубака» и переделанным под беспилотник самолетом, сообщает SHOT .

В населенном пункте Альметьевск по-прежнему сохраняется угроза атаки БПЛА. Беспилотная опасность объявлена в Удмуртии.

Ранее жители Альметьевска в Татарстане сообщали о звуках сирены. В социальных сетях также публикуют видео с пролетом неизвестного беспилотника.

Очевидцы делятся кадрами, на которых слышна монотонная сирена. Она сигнализирует о приближающейся опасности и возможном обстреле. Появилось также видео, на котором отчетливо виден беспилотник самолетного типа. Он пролетает довольно низко над населенным пунктом, издавая характерные звуки.