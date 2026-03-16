В небе над Киевом заметили «Герани». В городе прогремели взрывы
Военкор Поддубный: взрывы прогремели в Киеве после появления в небе «Гераней»
В столице Украины Киеве прозвучали взрывы. Под угрозой находятся объекты энергетики, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.
Над городом заметили примерно 10 беспилотников «Герань».
Возможные цели атаки — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве.
В то же время украинские беспилотники третий день подряд пытаются прорваться к Москве. Только за 2 дня порядка 250 украинских дронов пыталось совершить атаку на российскую столицу. Все БПЛА были уничтожены.
