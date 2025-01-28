Зампомощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай утверждает, что Россия якобы планировала убийство главы немецкой оружейной корпорации Rheinmetall Армина Паппергера, сообщает газета Politico . Москва опровергала заявления о подготовке покушения на Паппергера и причастности к диверсиям в Европе.

На заседании комитета Европарламента Аппатурай выразил мнение, что российская сторона «вербует персонал для своих заговоров» с помощью интернета. В их число якобы попадают криминальные группировки, «ничего не подозревающая молодежь или мигранты».

Заместитель помощника главы НАТО также утверждает, что Москва «занимается саботажем» для подрыва поддержки Украины.

Издание отмечает, что это первый случай, когда высокопоставленный чиновник НАТО, США или Германии официально обвинил Россию в якобы подготовке убийства Паппергера, главного оружейника Европы и главы поставщика оружия для Украины.

Российские власти опровергали заявления о причастности Москвы к диверсиям в Европе и подготовке покушения на руководителя Rheinmetall. Ранее в Кремле также заявляли, что США и Британия так или иначе причастны к теракту на российских газопроводах «Северный поток».