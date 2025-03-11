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В Москве оцепили двор, куда утром прилетел беспилотник

Силовики оцепили столичный двор на Домодедовской улице, куда утром во вторник прилетел дрон, сообщает «Осторожно, Москва» .

На месте ЧП сейчас идут работы по устранению последствий атаки.

На видео показано, что дом оцепили маркировочной лентой. также видно место попадания БПЛА по фасаду практически на крыше здания. Там наблюдается дыра.

11 марта в районе 4 часов утра Московский регион подвергся масштабной атаке украинских беспилотников. Согласно информации, предоставленной министерством обороны РФ, российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаки свыше 330 дронов. В Подмосковье погибли 2 человека.