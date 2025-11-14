В Московской области фронту помогают даже дети

Подмосковные единороссы за неделю отправили в зону СВО более четырех тонн гумпомощи. За последние дни партийцы из ряда округов Подмосковья направили бойцам транспорт, оборудование, строительные материалы, масксети, теплую одежду и другие необходимые вещи. Только в октябре в зону СВО ими было направлено свыше 620 тонн гумпомощи, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Гуманитарная миссия объединила тысячи жителей Подмосковья — и пожилых, и детей. Они собирают посылки, плетут сети и поддерживают наших героев письмами.

В Красногорске при участии «Единой России» и местного бизнес-сообщества для военных по их запросу собрали груз весом около 3 тонн. В его составе — мотоциклы, генераторы, стройматериалы, теплые вещи.

«За ленточку такие рейсы отправляются регулярно. Свою лепту вносят даже дети. С каждым выездом собираем десятки рисунков и искренних писем с пожеланиями скорейшего возвращения домой», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете Богдан Андриянов.

Помимо этого, из Красногорска в зону СВО отправился очередной гумконвой, который сформировали после обращения бойцов в местную общественную приемную партии. По словам руководителя приемной Никиты Махнача, в эту партию помощи вошли теплые вещи — носки, шапки, перчатки.

В Реутове член фракции «Единая Россия» в местном Совете Анна Бабалова совместно со сторонниками партии организовала отправку одной тонны гумпомощи бойцам из округа — это рации, тепловизорные прицелы, шлемы, бронежилеты, генераторы, пилы, одежда и питание. Благодаря усилиям партийцев, молодогвардейцев и неравнодушных жителей города военным отправили две полностью загруженные машины.

Очередную партию гумпомощи для участников СВО собрали и в Лотошино. В ее составе — несколько десятков коробок со снаряжением, оборудованием и другими нужными вещами. Местные партийцы передали груз волонтеру гуманитарной миссии, вскоре его доставят бойцам в зоне спецоперации.

В Пушкинском депутат фракции «Единая Россия» в местном Совете Дмитрий Кульков после обращения бабушки бойца оперативно организовал сбор необходимой помощи: теплых вещей, сухого душа, бытовой химии. А волонтеры группы «Армия Красноармейска» собрали окопные свечи и маскировочные сети. Всю партию — 10 коробок — активисты партии доставили бабушке военного.

Отметим, с начала года подмосковные единороссы отправили фронту и новым регионам около 4,2 тысяч тонн грузов, а всего с начала спецоперации — свыше 17 тысяч тонн.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.