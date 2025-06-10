В МЧС уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по заправке в Белгороде

МЧС: 1 человек погиб и 5 пострадали при ударе ВСУ по заправке в Белгороде

При ударе украинских сил по заправке в Белгороде пострадали пять человек, еще один погиб. Специалисты ликвидировали последствия обстрела, сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте происшествия работали более 50 спасателей и 23 единицы техники. Они разбирали завалы и обследовали территорию. На данный момент поисково-спасательные работы завершены. Площадь обрушения составила 50 кв. м.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. По его информации, пострадавшими числятся четыре человека. Их доставили в городскую больницу.

ЧП произошло во вторник днем на заправке Teboil на Сумской улице. В Сети опубликовали видео, снятое на месте удара. Там видно разрушенное здание АЗС, сама заправка с колонками не пострадала.