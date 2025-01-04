В Ленобласти сбили второй беспилотник ВСУ
Дрозденко сообщил о втором сбитом беспилотнике ВСУ в районе Лужской губы
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Второй украинский беспилотник обнаружили и сбили в районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Глава Ленобласти уточнил, что вражеский объект ликвидирован силами ПВО Минобороны России.
«Беспилотник двигался через Псковскую область. Разрушений и пострадавших нет», — пояснил губернатор.
Дрозденко выразил военным благодарность за слаженную и оперативную работу. Ранее губернатор сообщил о первом беспилотнике ВСУ, который в Ленобласти обнаружили 4 января.