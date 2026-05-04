В Ленинском округе наградили главу отделения ветеранов СВО

Руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО в Ленинском округе Владимира Рогозу наградили региональной медалью за вклад в поддержку защитников Отечества. Церемония прошла на отчетном мероприятии ассоциации ветеранов СВО Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Рогоза получил медаль за значительный личный вклад в работу организации и помощь участникам специальной военной операции. Также ему вручили диплом о прохождении программы повышения квалификации, организованной на базе областного филиала РАНХиГС.

«Главная цель нашей работы — общими усилиями окружить защитников вниманием и заботой. В числе приоритетных задач — помощь в адаптации к мирной жизни, содействие в трудоустройстве, поддержка общественных инициатив ветеранов и их активное вовлечение в общественную жизнь Ленинского городского округа», — подчеркнул Владимир Рогоза.

Он возглавляет местное отделение Ассоциации ветеранов СВО с начала 2026 года. Под его руководством организация реализует программы поддержки ветеранов и их семей во взаимодействии с другими структурами.

Работа отделения включает помощь в адаптации к мирной жизни, содействие в трудоустройстве и получении дополнительного образования, поддержку общественных и бизнес-проектов участников СВО, а также их участие в мероприятиях округа и работе с молодежью. Отделение расположено в Видном на проспекте Ленинского Комсомола, дом 6А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.