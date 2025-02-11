В Курской области специалисты обезвредили французскую ракету SCALP

Саперы МЧС РФ обезвредили французскую крылатую ракету SCALP на территории одного из районов Курской области, сообщает пресс-служба министерства.

«С августа саперы совершили почти 300 выездов, уничтожив при этом порядка 2 тыс. взрывоопасных предметов», — отметил командир сводного отряда разминирования МЧС с позывным Пчела.

С помощью дрона специалисты провели разведку местности и убедились, что рядом с местом предстоящей работы нет людей. Затем они обезвредили ракету и ликвидировали боевые части накладным зарядом.

В отряде МЧС также есть медик. Он обязательно выезжает вместе с саперами, также у него есть все необходимые средства для оказания первой помощи.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном отражении трех контратак ВСУ. Группировка войск «Север» успешно противостояла противнику в 15 населенных пунктах.