В Курск прибыл замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров прибыл в Курск из Белгорода и провел рабочую встречу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Он отметил, что в качестве замглавы координационного совета по военной безопасности приграничья Евкуров много сил уделяет работе с регионами, находящимися на границе с Украиной.

По его словам, правительство области сделает все возможное, чтобы помощь ВС РФ в их борьбе с ВСУ. Он также подчеркнул, что детали проведенного разговора не могут разглашаться.

Ранее ВСУ пошли в крупное наступление в Курской области. Украинцы бьют из Суджанского района. Противник активно использует тяжелую технику. Наступление связывают с замерзшей землей, благоприятной для техники.

Официального подтверждения об активизации боевых действий ни с украинской, ни с российской сторон, не было.