«РВ»: ВСУ пошли в крупное наступление в Курской области

Украинская армия бросила в наступление резервы в Курской области, противник атакует в сторону села Большое Солдатское, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ бьют из Суджанского района. Военные на бронетехнике атакуют в направлении Бердин-Большое Солдатское, до этого разминировав некоторые участки. Для прорыва был прикрыт район мощными системами РЭБ, он затрудняет работу российских дронов.

Идут стрелковые бои, по противнику активно работает российская артиллерия и танки. Возможно, что украинцы будут атаковать и на других участках соприкосновения.

Ранее российский снайпер с позывным Казах рассказал, что несколько групп бойцов ВСУ попали в засаду около Великой Новоселки на юге ДНР.