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Российский снайпер сообщил о попадании в засаду ВСУ под Великой Новоселкой в ДНР

Снайпер «Восточной» группировки войск с позывным Казах рассказал, что несколько групп военнослужащих украинской армии попали в засаду в окрестностях Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает ТАСС .

«Начала разрываться радейка (радиостанция-ред.), что идет техника. Оказалось, что это несколько групп. Первая пришла пехотой, 2 следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали. До врага было метров 200», — заявил российский боец.

Российский снайпер подчеркнул, что в результате часть украинских военнослужащих была ликвидирована, еще часть отошла. В российский плен попали четверо бойцов ВСУ.

Позднее выяснилось, что 3 группы украинских военных были отправлены в контратаку вслепую, не имея между собой коммуникации, заключил Казах.

Ранее якутский штурмовик рассказал о рукопашной схватке с бойцом ВСУ в селе Трудовое на территории ДНР. Съемку ножевого противостояния вела нагрудная камера украинского военнослужащего.