В Крыму задержали агента разведки Украины

Сотрудники ФСБ задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Он собирал данные о российских военных объектах и размещении ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Гражданин РФ 1981 года рождения был завербован ГУР МО Украины. Жителя Феодосии подозревают в государственной измене. С его помощью Киев получал информацию об обстановке на крымском направлении.

Через мессенджер WhatsApp* задержанный передавал фотографии, видеозаписи и электронные файлы с координатами расположения ПВО, военных сооружений и критической инфраструктуры.

В ФСБ подчеркнули, что полученные данные могут быть использованы ВСУ для проведения диверсий на территории России. Также информация может пригодиться противнику для нанесения ракетных ударов.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.