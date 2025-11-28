В Котельниках ветераны СВО дали концерт «Время выбрало нас» с музыкой, рожденной на передовой

В Доме культуры «Силикат» в прошла концертная программа «Время выбрало нас» — мероприятие, посвященное мужеству и стойкости российских военных. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Главным событием вечера стало выступление военно-патриотической группы «Дозор», чье творчество рождено на передовой. Коллектив был создан при поддержке Ассоциации ветеранов боевых действий. Его участники не понаслышке знают о реальной картине специальной военной операции — они сами побывали в зоне боевых действий, где общались с военнослужащими, видели их будни и героизм. Тексты их песен — это искренние истории о мужестве, верности и любви к Отечеству, пропущенные через сердце.

Также со своей программой перед гостями выступила известная исполнительница лирического шансона Любовь Попова.

Концерт посетили участники специальной военной операции, а также учащиеся местных школ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.