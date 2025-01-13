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«Страна»: в столице Украины заметили военную технику с флагами России

В столице Украины местные жители заметили военную технику с российскими флагами, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«На Дарнице в Киеве заметили российский флаг и военную технику», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как вокруг боевой техники стоят люди в российской военной форме. Рядом установлен государственный флаг РФ.

В издании отметили, что российские триколоры и военная техника появились в Киеве, предположительно, из-за съемок военного фильма.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что у киевких властей настоящая паника, так как российским военнослужащим осталось всего 5 км до границы Днепропетровской области.