В Киеве прогремела серия взрывов

сегодня в 03:23

В Киеве раздались мощные взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС .

По предварительным данным, столица Украины подверглась очередной атаке, однако точное количество и характер пораженных объектов пока не сообщается.

Официальные источники пока воздерживаются от комментариев о возможных разрушениях и жертвах.

Этот инцидент происходит на фоне учащения атак на украинские города в последние недели. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в ряде городов Украины.