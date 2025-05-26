В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве раздались мощные взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, столица Украины подверглась очередной атаке, однако точное количество и характер пораженных объектов пока не сообщается.
Официальные источники пока воздерживаются от комментариев о возможных разрушениях и жертвах.
Этот инцидент происходит на фоне учащения атак на украинские города в последние недели. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в ряде городов Украины.