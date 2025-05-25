Ночные удары по Украине: взрывы в Одессе, Чернигове и других городах

В ночь на 26 мая мощные взрывы потрясли сразу несколько регионов Украины, сообщает RT .

Взрывы были слышны в Одессе и портовом Ильичёвске, где очевидцы сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры.

«В городе слышен взрыв», — написал мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Одновременно атакам подверглись Чернигов, пригород Днепропетровска, а также территории Полтавской и Сумской областей. Во всех этих регионах была объявлена воздушная тревога.

Особое внимание привлекает удар по Чернигову, который не подвергался масштабным атакам уже несколько недель. В пригороде Днепропетровска взрывы были настолько мощными, что их слышали в самом городе. На фоне этих событий продолжают работать системы противовоздушной обороны в Полтавской и Сумской областях, где ситуация остается наиболее напряженной.

Эти атаки происходят на фоне обострения ситуации и в России — вечером 25 мая ПВО отражала атаку беспилотников над Елабугой в Татарстане, что привело к временному закрытию аэропорта Нижнекамска.