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В Киеве хотят заблокировать проект DeepState за публикации о провалах на фронте

Руководителей Вооруженных сил Украины обвиняют в том, что они пытаются заблокировать проект DeepState. Его команда выкладывает данные о реальной боевой обстановке на линии соприкосновения, в том числе и о провалах ВСУ, сообщает Mash .

DeepState регулярно обновляет интерактивную карту с происходящим в зоне конфликта. Украинский народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что кампанию по закрытию проекта инициировал главком ВСУ Александр Сырский. Он хочет отправить команду проекта в зону боевых действий.

DeepState с 24 февраля 2022 года обновляет интерактивную карту, показывая реальную обстановку на поле боя. Украинские власти это не устраивает. Дело в том, что благодаря публикациям проекта можно увидеть реальные провалы ВСУ.

20 и 21 декабря интерактивную карту сотрудники DeepState не обновляли. Это могло произойти из-за попытки надавить на команду проекта.

Ранее сообщалось, что российские войска приблизились к одному из самых крупных угольных предприятий Украины. До шахтоуправления «Покровское» в ДНР осталось всего три километра.